Читинский кондуктор подложил в троллейбус муляж бомбы, чтобы не выходить на маршрут

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Следователи полиции направили в суд уголовное дело в отношении жителя Читы, обвиняемого в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма, сообщает пресс-служба УМВД России.

По версии следствия, в ноябре 2018 года на конечной остановке общественного транспорта в салоне троллейбуса была обнаружена бесхозная коробка.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели обнаруженный предмет. Установлено, что он не представляет опасности.

"В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый заранее изготовил муляж взрывного устройства и оставил его в салоне троллейбуса, с целью сорвать свой рабочий день", - говорится в сообщении.