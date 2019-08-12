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Прокуратура проверит конфликт водителя автобуса с ребенком, которого стошнило

Кондуктор и водитель заставляли мальчика убрать за собой

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге прокуратура Чкаловсского района начала проверку по сообщениям СМИ о том, что в рейсовом автобусе водитель и кондуктор незаконно потребовали от ребенка, которого стошнило, убраться в салоне. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской прокуратуры.

Прокуроры дадут оценку действиям ООО "Ю-Ви-Эй-Транс, которое обслуживает этот маршрут, по перевозке пассажиров и по соблюдению требований транспортной безопасности.

Предварительно прокуратура установила, что 10 августа днем в автобусе № 19, который шел в сторону Химмаша, мальчику стало плохо. Его стошнило. Кондуктор забрала у него телефон и сказала, что не вернет, пока он не почистит за собой пол. Телефон она ему вернула после вмешательства других пассажиров. У остановки ДК "Химмаш" водитель, "прекратив движение по маршруту, присоединился к незаконным требованиям кондуктора", добавили в прокуратуре.

Ранее об инциденте сообщило городское издание "Е1.ru" и опубликовало видеозапись конфликта с момента, когда в него вступил водитель. В конце записи слышно, как за ребенка заступаются другие пассажиры, грозят вызвать полицию, заставляют водителя вернуться в кабину и советуют мальчику быстрее выйти, пока ему "не напинали".

Компании-перевозчику грозит штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. В городском комитете по транспорту считают, что поведение водителя и кондуктора автобуса не соответствует профессиональной этике. Представителя компании вызовут в городскую транспортную комиссию для разбирательства.

В ЕМУП "Гортранс" "Е1.ru" объяснили, что в таких случаях автобус доезжает до конечной остановки, развозя пассажиров, после чего направляется в парк на мытье. "Пассажир ведь не может предугадать, что ему станет плохо, и остальные тоже не виноваты в этой ситуации. Ни о каком даже временном прекращении рейса в таких случаях речи не идет. Если только понадобится вызвать скорую помощь. Также мы прекращаем рейсы в случае, если происходит хулиганство", - сказал замдиректора филиала предприятия Александр Ашихмин.

Екатеринбург Свердловская область прокуратура Ю-Ви-Эй-Транс Гортранс

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