В Екатеринбурге прошла стихийная акция против строительства храма в центре города

Протестующие собрались накануне вечером и не расходились до утра

Участники акции против строительства собора святой Екатерины в центре города Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Жители Екатеринбурга, выступающие против строительства храма святой Екатерины в центре города на месте существующего сквера, вечером 13 мая провели несогласованную акцию протеста.

Как сообщали очевидцы, несанкционированная акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга около 19:00 по местному времени (17:00 по Москве). Согласно фото и видео, опубликованным в соцсетях, люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!".

По данным местных СМИ, акция продолжалась до утра вторника.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам.

"Уличные конфликты - это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас - организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что будет ждать в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны в 16:00 (14:00 по Москве) во вторник.

"Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга", - добавил Куйвашев.

В пресс-службе фонда святой Екатерины, который выступает инициатором строительства, так описали ситуацию: "Вечером 13 мая группа горожан, выступающих против строительства храма и называющих себя "мирным протестом", перешли к откровенным провокациям. Они не только сломали забор и вторглись на стройплощадку, но и, по сути, спровоцировали противостояние с охраной стройплощадки. В этой связи хотелось бы пояснить, что подобные действия мы расцениваем как попытку решать вопросы силовыми методами".

Отмечается, что возведение храма продолжится.

"В ближайшее время все запланированные работы на площадке будут продолжены", - добавляется в пресс-релизе.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор Святой Великомученицы Екатерины.

Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

13 мая на месте будущей стройки появился забор, оградивший сквер по периметру.