Екатеринбуржцев призвали отказаться от несогласованных акций протеста из-за храма

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Власти Екатеринбурга призвали горожан отказаться от участия в несанкционированных акциях протеста, которые начались из-за конфликта вокруг строительства храма в центе города.

"Не нужно поддаваться на призывы к совершению противоправных действий. Участники несанкционированных мероприятий будут привлекаться к ответственности", - заявил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

По его словам, акции, прошедшие накануне в центре Екатеринбурга с участием и противников, и сторонников строительства храма Святой Екатерины, не были согласованы. "Не повторяйте противоправных действий, которые повлекут за собой негативные для вас последствия!", - подчеркнул Кудрявцев.

В сентябре 2018 года архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга проголосовал за то, чтобы на Октябрьской площади, где сейчас находится сквер, построить собор Святой Великомученицы Екатерины. Часть горожан высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

После того как в сквере на площади появился забор, ограждающий место будущей стройки храма, жители Екатеринбурга провели несогласованную акцию протеста, которая началась в понедельник вечером и длилась до утра вторника. Там также собрались и сторонники строительства храма.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал стороны к переговорам и заявил о готовности выступить посредником на встрече.

Во вторник вечером Екатеринбургская епархия намерена провести на месте строительства храма молебен об укреплении мира и согласия.