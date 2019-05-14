Поиск

Екатеринбуржцев призвали отказаться от несогласованных акций протеста из-за храма

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Власти Екатеринбурга призвали горожан отказаться от участия в несанкционированных акциях протеста, которые начались из-за конфликта вокруг строительства храма в центе города.

"Не нужно поддаваться на призывы к совершению противоправных действий. Участники несанкционированных мероприятий будут привлекаться к ответственности", - заявил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

В РоссииВ Екатеринбурге прошла стихийная акция против строительства храма в центре городаВ Екатеринбурге прошла стихийная акция против строительства храма в центре городаЧитать подробнее

По его словам, акции, прошедшие накануне в центре Екатеринбурга с участием и противников, и сторонников строительства храма Святой Екатерины, не были согласованы. "Не повторяйте противоправных действий, которые повлекут за собой негативные для вас последствия!", - подчеркнул Кудрявцев.

В сентябре 2018 года архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга проголосовал за то, чтобы на Октябрьской площади, где сейчас находится сквер, построить собор Святой Великомученицы Екатерины. Часть горожан высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

После того как в сквере на площади появился забор, ограждающий место будущей стройки храма, жители Екатеринбурга провели несогласованную акцию протеста, которая началась в понедельник вечером и длилась до утра вторника. Там также собрались и сторонники строительства храма.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал стороны к переговорам и заявил о готовности выступить посредником на встрече.

Во вторник вечером Екатеринбургская епархия намерена провести на месте строительства храма молебен об укреплении мира и согласия.

Екатеринбург

Новости по теме

Новости

Госдума приняла в первом чтении закон об ужесточении наказания водителей за "пьяные" ДТП

Госдума приняла в первом чтении закон об ужесточении наказания водителей за "пьяные" ДТП

Бастрыкин призвал ориентировать право на "маленького человека"

ФСИН Бурятии решила привлечь новых сотрудников клипом с насилием над заключенными

ФСИН Бурятии решила привлечь новых сотрудников клипом с насилием над заключенными

СКР открыл дело против карателей из Латвии о геноциде в новгородской деревне в годы войны

Дело сенатора Арашукова

Комитет Совета Федерации предложил досрочно прекратить полномочия Арашукова

Комитет Совета Федерации предложил досрочно прекратить полномочия Арашукова

Разыскиваемый фигурант дела о грязной нефти в "Дружбе" поспорил с версией следствия

Разыскиваемый фигурант дела о грязной нефти в "Дружбе" поспорил с версией следствия

Экологи объяснили, почему опасно выпускать в бухте Средняя косаток из "китовой тюрьмы"

В Екатеринбурге прошла стихийная акция против строительства храма в центре города

В Екатеринбурге прошла стихийная акция против строительства храма в центре города

Что случилось этой ночью: вторник, 14 мая

Машиностроительный техникум загорелся в Иркутске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');