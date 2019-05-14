В Госдуме предложили обязать фитнес-тренеров иметь профильное образование

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме участники совещания на тему развития массового спорта и фитнес-индустрии высказались за необходимость наличия профильного образования для специалистов, работающих в этой сфере.

С соответствующим предложением выступила ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования (ФГБОУ ВО) "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма" (ГЦОЛИФК) Тамара Михайлова.

"Занимающиеся в фитнес-клубах граждане нуждаются в профессиональном сопровождении их тренировочного процесса. К сожалению, в настоящее время более 40% сотрудников фитнес-индустрии не имеют профильного образования, а владеют только отдельными умениями и навыками методик конкретного направления", - сказала Михайлова.

По ее мнению, "для специалистов, работающих в фитнес-индустрии, обязательным должно быть наличие профильного образования в сфере физической культуры и спорта, которое включает знания анатомии, физиологии, биомеханики, педагогики, психологии, теории методики физического воспитания культуры и спорта".

В комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи пояснили, что прозвучавшие в ходе совещания инициативы и предложения будут учтены в ходе работы над законопроектом.

Соответствующий законопроект в части совершенствования деятельности фитнес-центров ранее внесли в Госдуму председатель комитета Михаил Дегтярёв и член комитета Дмитрий Пирог.

По словам Дегтярева, тема имеет особую актуальность в свете указания президента России Владимира Путина на стратегическую задачу государства до 2024 года создать для всех категорий и групп населения условия для занятий физкультурой и спортом, в том числе массовым, повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта, а также увеличить до 55% долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

"В новой редакции законопроекта содержится ряд дополнений: определение правового положения фитнес-центров, их права и обязанности, а также положения, касающиеся особенностей деятельности специалистов в области физической культуры и спорта, работающих в фитнес-центрах", - сообщил Дегтярёв.

В свою очередь Пирог отметил: "В актуальной концепции законопроекта акцент был сделан на определение правового статуса фитнес-клубов и на возможность установления профессиональных стандартов для фитнес-тренеров".

В совещании на тему развития массового спорта и фитнес-индустрии в Госдуме во вторник приняли участие представители научных кругов, общественности и фитнес-сообщества.