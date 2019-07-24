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В российских законах впервые появилось понятие "фитнес-центр"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о фитнес-центрах. Это понятие впервые вводится в российскую законодательную базу.

Депутаты определили фитнес-центры как "физкультурно-спортивные организации, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию".

Закон определяют правовое положение фитнес-центров, их права и обязанности, регламентирует работу его сотрудников.

Комментируя документ на пленарном заседании, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев отметил, что в фитнес-центрах регулярно занимается более 7 миллионов граждан, а работает в них около 26 тысяч человек.

"А кто ежедневно советует этим людям, что делать, с какими весами и темпом, - это вопрос не праздный, это здоровье людей", - сказал Дегтярев.

Однако до сих пор сфера фитнес-индустрии находится вне поля зрения спортивных властей, и чтобы устранить этот пробел, закон и закрепляет понятие "фитнес" и по просьбе фитнес-сообщества наделяет его правом разработки профессиональных стандартов для фитнес-тренеров, пояснил Дегтярев.

Госдума

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