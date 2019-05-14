Бастрыкин призвал ориентировать право на "маленького человека"

Председатель СКР также заявил о важности классовой гармонии в обществе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что право должно быть справедливым для "маленького человека" и обеспечивать классовую гармонию.

"За колоссальными нацпроектами и программами государство должно видеть нужды и чаяния "маленького человека". В нашей русской классической литературе было прекрасное понятие маленького человека, о котором писали Гоголь, Достоевский, Толстой. Мы могли бы шкалой положения маленького человека оценивать не только экономическое отношение государства к обществу, но и правовое регулирование: степень его справедливости, насыщенности, адекватности, достаточности тех правовых и экономических мер, которые обеспечивают жизнь простого маленького человека", - сказал Бастрыкин на пленарном заседании X Международного молодежного юридического форума на юридическом факультете СПбГУ во вторник.

По его словам, задача государства - обеспечить справедливость права, "не разжигая классовую ненависть и классовую борьбу", "обеспечить классовую гармонию".

"Правовая справедливость должна носить внеклассовый характер. Это очень сложная тема. С одной стороны, мы как-то стыдливо перестали употреблять понятие классов, а с другой стороны, это явление никуда не исчезло", - сказал он в ходе выступления.

Он отметил, что справедливость права должна распространяться, в том числе на тех, кого сегодня называют олигархами. "Сложная проблема, почему люди в 90-е стали богатыми. Мы слишком далеко уйдём. Но на этом фоне, безусловно, правовыми методами надо подключать наш большой и средний бизнес к реализации национальных проектов. Их пять, и они вам известны. Я не знаю, может быть, они и включены в эту деятельность. Но такого закона я не видел, а я бы принял", - сказал Бастрыкин.

Глава СКР также заявил, что "право - это искусство добра". "Добро должно быть с кулаками. И государство не должно быть добреньким. Добренький и добрый - это разные понятия. Тем более, когда говорится о государстве, которое через право должно обеспечить дифференцированную и сбалансированную правовую политику в отношении субъектов правоотношений", - сказал Бастрыкин. Он отметил, что справедливость в праве должна быть адресной и конкретно определенной.

Завершая выступление на пленарном заседании молодежного юрфорума, глава СКР процитировал Владимира Ленина.

"В одном из своих выступлений товарищ Ленин сказал: искусство принадлежит народу, оно корнями уходит в толщу народа. Перефразируя эту замечательную фразу об искусстве, я хотел бы завершить выступление такими словами: право принадлежит народу, оно корнями уходят в толщу народную. В этом его сила и в этом его справедливость", - сказал Бастрыкин.