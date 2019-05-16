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ФАС выяснит, почему капуста в Перми подорожала на 225%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Пермскому краю проведет внеплановую проверку торговых сетей из-за подорожания белокочанной капусты на 225%, сообщает пресс-служба ведомства.

"Поскольку белокочанная капуста относится к категории социально значимых товаров, цена на нее регулируется государством. В данном случае стоимость 1 килограмма за полгода выросла более чем в 3 раза, что позволяет провести полноценную проверку", - заявил руководитель УФАС Александр Плаксин.

Ведомство отправит торговым сетям запросы о причинах повышения стоимости продукта. После этого будут сделаны выводы о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства.

По данным Пермьстата, в ноябре 2018 года килограмм белокочанной капусты стоил в среднем 18 рублей, а в апреле 2019 года цена выросла до 65 рублей (рост более чем в 3,5 раза).

Пермь

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