Производитель объяснил появление в продаже "девятки" яиц

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В агрохолдинге "Комос Групп" недоумевают по поводу широкого общественного резонанса вокруг появления в продаже упаковок из девяти яиц, произведенных одной из птицефабрик холдинга - "Вараксино".

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что "девяток" яиц стал логичным продолжением упаковок молока по 900 мл и масла по 180 г и предположили, что производители и магазины таким образом хотят замаскировать повышение цен.

Однако производитель заявляет, что стал поставлять подобные упаковки с первого квартала 2018 года, их появление обусловлено исключительно маркетинговыми причинами и никак не связано с ростом цен на яйца в России.

"На стоимости продукции упаковочное решение не отразилось. В течение всего 2018 года на данную позицию цена не поднималась и находилась на фиксированном уровне", - подчеркнул сотрудник пресс-службы "Комос Групп".

Он также отметил, что упаковка из девяти яиц в настоящее время является достаточно распространенной в Европе и добавил, что птицефабрика "Вараксино" фасует свою продукцию в различные упаковки - в частности, по 6, 8, 9, 12, 20 и 30 штук.

Накануне Росстат сообщил, что среди всех продуктов питания в 2018 году яйца подорожали больше всего - на 25,9%.