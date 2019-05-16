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Путин предложил вернуться к советской системе распределения выпускников медвузов

Путин предложил вернуться к советской системе распределения выпускников медвузов
Владимир Путин
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил Минздраву и правительству в целом оценить возможность возвращения в РФ системы распределения выпускников вузов, отучившихся за счет государства.

"Давайте подумаем, я попрошу министра к этому вернуться, пообсуждать с правительством возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе", - сказал Путин на медиафоруме ОНФ в Сочи в четверг.

Так он прокомментировал выступление президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Знаменитый детский врач настаивал на том, что необходимо вернуть систему распределения по окончанию вузов, которая существовала в советское время, чтобы эффективно решить проблему с недостатком медицинских кадров в регионах.

По его мнению, в случае принятия такого решения снять кадровый вопрос можно было бы "в течение года-двух".

Между тем, Путин напомнил, что в России расширена программа "Сельский доктор", которая направлена на то, чтобы врачи из крупных городов и центра приезжали на село и в небольшие населенные пункты.

Аналогичная программа, добавил глава государства, вступит в силу и для учителей. Тем не менее, вопрос жилья для приезжающих на работу специалистов, подчеркнул Путин, нуждается в контроле губернаторов. " Здесь руководители регионов должны в свои программы развития, в свой бюджет обязательно включать жилье для тех, кто приезжает на работу", - сказал Путин.

Владимир Путин

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