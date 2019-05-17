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Надгробия с именами советских воинов нашли на свалке в Мурманске

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Власти Заполярья выясняют ситуацию с надгробиями с именами советских воинов, обнаруженными в Мурманске на свалке, сообщил в пятницу врио губернатора Андрей Чибис.

По его словам, в специальную комиссию вошли поисковики, общественники и ОНФ. Предполагается, что результаты работы комиссии будут представлены в пятидневный срок.

В четверг в социальных сетях и местных СМИ появились фотографии надгробий с портретами, именами и годами жизни погибших в Великую Отечественную войну на свалке у мусоросжигательного завода в Мурманске. Очевидцы высказали предположение, что выброшенные надгробия - результат реставрации в Долине Славы, после которой потомки павших воинов уже жаловались, что не могут найти место захоронения своих родных.

В комитете по культуре и искусству Мурманской области отрицают, что найденные надгробия относятся к мемориалу Долина Славы и их появление на свалке связано с реставрацией на территории мемориального комплекса.

Мемориальный комплекс Долина Славы, посвященный воинам, погибшим при защите Заполярья в годы Великой Отечественной войны, находится на правом берегу реки Западная Лица в 75 км от Мурманска. В 1941-1945 годах на этой территории велись ожесточенные бои за Кольское Заполярье, и она получила название "Долина смерти". На расположенном там воинском кладбище захоронено более 3 тысяч человек.

Мурманск

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