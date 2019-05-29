В Мурманске ликвидировали свалку надгробий советских воинов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Власти Мурманской области вывезли найденные ранее на свалке плиты с могил погибших в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

Сейчас надгробия находятся на площадке мурманского Управления дорожного хозяйства, решается вопрос об их утилизации.

Созданная по поручению врио губернатора региона Андрея Чибиса комиссия сфотографировала каждую из 92 плит. Всю информацию передали в военный комиссариат Мурманской области.

Комиссия установила, что раньше надгробия располагались на мемориальном комплексе Долина Славы под Мурманском. С 2004 по 2010 год там шли работы по объединению памятников и воинского кладбища в единый мемориальный комплекс. Надгробия заменили, а старые плиты вывезла из Долины Славы организация-подрядчик. Документы, касающиеся обязанностей и условий утилизации старых надгробий, обнаружить не удалось.

Долгое время надгробия были аккуратно сложены в поддонах на территории, прилегающей к участку организации-подрядчика. Однако в 2017 года компания обанкротилась, а все ее имущество было реализовано залоговым кредитором.

17 мая СК начал проверку по сообщениям о надгробиях, найденных на свалке в районе мусоросжигательного завода в Мурманске.