Патриарх Кирилл посчитал, какое население будет у России без абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл привел расчеты, согласно которым в случае отказа от абортов население России увеличится до 166 млн человек за двадцать лет.

"В первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует, и если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за десять лет у нас страна будет уже 156 миллионов, а за двадцать лет - 166 миллионов", - сказал он в воскресенье в Москве на встрече с представителями фонда "Женщины за жизнь".

При этом патриарх убежден, что никакими денежными вознаграждениями не обеспечить такой прирост населения.

"Поэтому борьба за жизнь является для нас важным делом, потому что проистекает из наших убеждений - что, по слову Божию, убить человека (а жизнь человека начинается с рождения), убить живое существо - это великий грех", - считает патриарх Кирилл.