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Что произошло за день: воскресенье, 19 мая

Взрыв у египетских пирамид, численность населения в РФ без абортов и загадочная собеседница австрийского вице-канцлера

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв произошел рядом с туристическим автобусом вблизи пирамид Гизы в Египте. По разным данным, пострадали от 14 до 17 человек. Россиян среди раненых нет. По словам источника, взрыв может отсрочить возобновление чартерного авиасообщения РФ с Египтом.

- Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не знаком с женщиной, которая предположительно выдавала себя за его племянницу на встречах с австрийскими политиками. Видео разговора якобы россиянки с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе привело к его отставке. Президент Австрии призвал провести досрочные выборы в сентябре.

- Осужденная в США Мария Бутина записала видеообращение. Россиянка получила доступ к телефону и интернету и попросила о поддержке в свете предстоящих апелляций по ее приговору. Закончила свое обращение она словами "Русские не сдаются!".

- Патриарх Кирилл заявил, что население России увеличится до 166 млн человек за 20 лет в случае отказа от абортов. По мнению главы РПЦ, денежными вознаграждениями не обеспечить такой прирост населения, как при запрете прерывания беременности.

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