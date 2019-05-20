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В Тульской области нашли банкомат, выдающий пятитысячные купюры вместо двухтысячных

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Тульский банкомат по ошибке выдавал пятитысячные купюры вместо двухтысячных, что позволило местным жителям обогатиться почти на 300 тысяч рублей, сообщили в понедельник в региональном управлении МВД.

"По предварительным данным, работники отделения одного из банков в Ефремове по ошибке загрузили в банкомат вместо купюр достоинством 2 тысячи рублей пятитысячные купюры. В связи с этим выдача денег из банкомата производилась с ошибкой", - пояснили в полиции.

Этим воспользовались двое местных жителей, снявшие на 284 тысячи рублей больше, чем запрашивали. Обнаружив недостачу, работники банка обратились в полицию.

Личности предприимчивых клиентов установлены, полиция ведет проверку по признакам кражи.

Тульская область

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