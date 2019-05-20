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Больше десяти журналистов уйдут из "Коммерсанта" после статьи об отставке Матвиенко

Сотрудники отдела политики и заместитель главреда подали заявления из солидарности с уволенными коллегами

Больше десяти журналистов уйдут из "Коммерсанта" после статьи об отставке Матвиенко
В редакции издательского дома "Коммерсант"
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Двух журналистов газеты "Коммерсантъ" увольняют из-за публикации статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко; об этом они написали у себя в фейсбуке. Покинуть издание из солидарности с уволенными решили некоторые их коллеги.

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"В ближайшее время я покину ИД (Издательский дом - ИФ) "Коммерсантъ", в котором до последнего момента занимал должность специального корреспондента", - написал Иван Сафронов. "Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".

Об этом же написал и редактор отдела политики Максим Иванов.

Позже о своем решении уйти из издания сообщил заместитель главного редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов, к нему присоединилась большая часть редакции отдела политики; всего заявления написали 11 человек.

Черкасов отметил, что "у акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом - сменой места работы".

Гендиректор и главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сказал "Интерфаксу", что Издательский дом "расстался с двумя сотрудниками, которые при написании заметки не руководствовались стандартами ИД "Коммерсант". От дальнейших комментариев Желонкин воздержался. Между тем источник в администрации ИД сообщил, что "с двумя сотрудниками расставание было мирным, но появилась группа журналистов, которая тоже выразила намерение покинуть редакцию".

Недовольство акционеров "Коммерсанта" вызвала статья "Спикеров делать из этих людей", опубликованная 17 апреля. В ней шла речь о грядущих кадровых перестановках, в результате которых Матвиенко на посту спикера Совфеда может заменить Сергей Нарышкин, а сама она возглавит Пенсионный фонд.

Коммерсант Валентина Матвиенко

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