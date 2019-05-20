Усманов заявил, что не знал о решении уволить сотрудников "Коммерсанта"

Бизнесмен Алишер Усманов Фото: epa/vostock-photo

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен Алишер Усманов не вмешивается в редакционную политику Издательского дома "Коммерсант", об увольнении журналистов он узнал из прессы, сообщил представитель предпринимателя в ответ на запрос "Интерфакса".

"Акционер (Усманов - ИФ) не вмешивается в редакционную политику и, тем более, не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников "Коммерсанта" из сообщений прессы", - сказал представитель бизнесмена.

Ранее сегодня спецкора газеты Иван Сафронов сообщил в своем фейсбуке, что он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов вынуждены покинуть издание "в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".

В знак солидарности с коллегами и несогласия с редакционной политикой заявления об увольнении решили написать еще 11 сотрудников, включая заместителя главного редактора газеты Глеба Черкасова.

"У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом - сменой места работы", - написал он в своем фейсбуке.

Гендиректор и главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сказал "Интерфаксу", что издательский дом "расстался с двумя сотрудниками, которые при написании заметки не руководствовались стандартами ИД "Коммерсант". От дальнейших комментариев Желонкин воздержался. Между тем, источник в администрации ИД сообщил, что "с двумя сотрудниками расставание было мирным, но появилась группа журналистов, которая тоже выразила намерение покинуть редакцию".

Недовольство акционеров "Коммерсанта" вызвала статья "Спикеров делать из этих людей", опубликованная 17 апреля. В ней шла речь о грядущих кадровых перестановках, в результате которых Матвиенко на посту спикера Совфеда может заменить Сергей Нарышкин, а сама она возглавит Пенсионный фонд.