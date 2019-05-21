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Дети в школе в Новосибирской области отравились крысиным ядом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Прокурор Чановского района Новосибирской области проводит проверку в связи с отравлениями учащихся второго класса Чановской средней образовательной школы N2, сообщает во вторник прокуратура региона.

"Предварительно установлено, что 20 мая текущего года в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом "отравление ядовитым веществом (крысиный яд)". Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе", - говорится в сообщении.

Детей доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент их состояние удовлетворительное, тяжкие последствия не наступили.

Органы прокуратуры в ходе проверки оценят действия органов системы профилактики, отмечается в сообщении.

Следственное управление СКР по региону сообщает, что по факту отравления проводится доследственная проверка.

Новосибирская область

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