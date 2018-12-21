Студент химфака в университете США несколько месяцев травил соседа таллием

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Китайский студент Юкай Янг, который изучает химию в Лихайском университете в США, в течение нескольких месяцев травил своего соседа по комнате таллием, сообщает "Би-би-си"

Он арестован по обвинению в покушении на убийство. Также его обвиняют в том, что он оставлял расистские надписи в комнате, которую делил с чернокожим соседом.

Прокуратура выяснила, что молодой человек добавлял этот крайне опасный металл в еду и напитки Джувана Рояла. Весной 2018 года он несколько раз обращался к врачу, жалуясь на слабость, обмороки, тошноту и дрожь.

Янг признал, что покупал химикаты, но он утверждает, что собирался нанести вред себе, если провалит экзамены.

Студенты несколько лет были соседями. Роял был уверен, что они хорошие друзья, пока ему не показали результаты его анализов.

Таллий не имеет запаха и вкуса, некоторое время назад его использовали в крысином яде, он до сих пор применяется при производстве электроники. Многие авторы детективных романов, включая Агату Кристи, описывали убийство таллием в своих романах.