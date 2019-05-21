Як-40 "КрасАвиа" вернулся в аэропорт Нового Уренгоя из-за неубранного шасси

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Самолет Як-40 авиакомпании "КрасАвиа", выполнявший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, не смог убрать шасси и вернулся в аэропорт вылета, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Командир самолета принял решение выработать топливо и приземлиться в аэропорту вылета. В аэропорт была направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, а также личный состав МЧС России в количестве 31 человек и 10 единиц спецтехники.

Посадка прошла в штатном режиме.

На борту находились 111 человек, из них семь членов экипажа и 104 пассажира.