Airbus вернулся в "Шереметьево" из-за неснятых страховочных механизмов с опор шасси

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Дальнемагистральный лайнер накануне вечером прервал взлет после вылета из "Шереметьево" из-за неубранного шасси. Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, лайнер Airbus A330 направлялся из Москвы в Дели.

"Однако во время взлета командир связался с диспетчерами и сообщил, что не может убрать основные опоры шасси. Ему была дана команда как можно скорее возвращаться в аэропорт вылета", - сказал источник.

Лайнер после выработки топлива удалось благополучно посадить.

"Во время осмотра на земле выяснилось, что по какой-то причине техники на аэродроме не сняли с опор шасси самолета страховочные механизмы и выпустили самолет в рейс", - сказал источник.