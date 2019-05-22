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Суд в Калмыкии обязал ФСИН заплатить за избиение заключенного 50 тысяч руб.

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд в Калмыкии обязал ФСИН выплатить 50 тысяч рублей бывшему заключенному, избитому сотрудником колонии, сообщает пресс-служба правозащитной организации "Зона права" в среду.

Таким образом, вступило в законную силу постановление Элистинского городского суда от 26 февраля 2019 года.

Согласно показаниям истца - Ахмеда Салиева, - в 2016 году его бил и душил в своем служебном кабинете инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-1 Элисты. Насилие остановили его коллеги, оказавшиеся рядом. У 23-летнего заключенного зафиксировали травмы.

В иске Салиев оценил моральный ущерб в 2 млн рублей, что соответствует практике ЕСПЧ по аналогичным делам, однако суд снизил размер компенсации в 40 раз. "Зона права" намерена обратиться с жалобой в ЕСПЧ, где уже выносились положительные решения в связи с мизерными суммами компенсаций, присужденными на национальном уровне.

В 2018 году суд приговорил сотрудника колонии к трем годамколонии общего режима.

ФСИН

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