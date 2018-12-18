ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу избитых в ярославской колонии заключенных

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу бывших заключенных исправительной колонии N1 Ярославля Руслана Вахапова, Ивана Непомнящих и Евгения Макарова, к которым в апреле 2017 года была применена сила спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщили в фонде "Общественный вердикт".

"Жалоба Руслана Вахапова, Ивана Непомнящих и Евгения Макарова - бывших заключенных, избитых в апреле 2017 года спецназом ФСИН в ИК-1 Ярославля - коммуницирована. ЕСПЧ поставил перед российским правительством вопросы по существу жалобы, на которые Россия должна будет ответить в течение двух месяцев. Жалобе "Вахапов и другие против России" был присвоен приоритетный порядок рассмотрения", - говорится в сообщении фонда во вторник.

Интересы заявителей в Страсбургском суде представляет юрист "Общественного вердикта", адвокат Ирина Бирюкова.

Как уточняется в сообщении фонда, "Европейский суд предлагает российскому правительству представить документальные доказательства, включая подготовленные сотрудниками пенитенциарных учреждений доклады об обстоятельствах применения физической силы и специальных средств".

Также ЕСПЧ просит российские власти ответить на ряд вопросов, связанных с обстоятельствами описанных в жалобе событий, в том числе на вопрос: "Проводили ли российские власти эффективное официальное расследование утверждений заявителей о пытках и жестоком обращении с 21 апреля 2017 год?"

Вахапов, Непомнящих (фигурант "Болотного дела" - ИФ) и Макаров, отбывавшие наказание в ярославской ИК-1, в конце апреля прошлого года заявили правозащитникам об избиении и незаконном применении силы сотрудниками колонии, после которого за неповиновение они были помещены в штрафной изолятор (ШИЗО).

После указанных событий все трое неоднократно помещались в ШИЗО, и, по словам защитников, подвергались насилию со стороны сотрудников колонии.

Кроме того, широкий общественный резонанс получило расследование пыток Макарова в ИК-1, которое началось летом 2018 года после опубликованного "Общественном вердиктом" и "Новой газетой" видео его избиения 18 сотрудниками ФСИН 29 июня 2017 года.

"Факты пыток Руслана Вахапова и Ивана Непомнящих и Евгения Макарова в апреле 2017 года не расследованы на национальном уровне до сих пор", - напоминает "Общественный вердикт".