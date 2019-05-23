Россия скоро завершит работу над тяжелым ударным беспилотником

Аппарат назвали "Охотник"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Работы по созданию нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник" в ближайшее время должны быть завершены, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Охотник" - очень перспективная система, в ближайшее время тоже ожидаем уже завершения работ. К сожалению, это займёт ещё какое-то время", - сказал Криворучко в интервью телеканалу "Звезда"

Он отметил, что сотни других беспилотников уже поступили в войска.

Ранее сообщалось, что первый полёт "Охотника", построенного на Новосибирском авиазаводе компании "Сухой" (входит в ОАК), планируется весной 2019 года.

"В следующем году "Охотник" выйдет на испытания. Работа по этому проекту приоритетная, она идёт на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полёт этого беспилотника. Это серьёзная задача для нас", - сказал в декабре 2018 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью телеканалу "Звезда".

В феврале глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что беспилотник уже выполняет "гонки" на полосе, а "в ближайшее время планируются уже, соответственно, взлёты".

В январе в интернете появились первые фотографии нового российского беспилотника, их разместил анонимный пользователь одного из форумов. На фото изображен летательный аппарат, построенный по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) с трёхстоечным шасси. Предполагается, что это перспективный тяжёлый ударный беспилотник "Сухого", разработанный в рамках опытно-конструкторской работы "Охотник".

Ранее в соцсетях появились фотографии одного из первых опытных образцов Су-57, на киле которого изображён силуэт предположительно беспилотника "Охотник". В настоящее время Су-57 в новой окраске активно выполняет полёты в Жуковском.

28 июня 2018 года осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу" о первой выкатке нового беспилотника. К концу года аппарат вышел на завершающий этап наземных испытаний.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

По данным источника "Интерфакса", "Охотник" предназначен, в том числе, для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) при работе в паре с истребителем пятого поколения Су-57.

"Предполагается, что "Охотник" сможет работать в связке с истребителем Су-57. То есть одна из задач беспилотника - прорвать противовоздушную оборону, а затем уже в периметр входит пилотируемый самолёт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в перспективе в комплексе с истребителем будут работать несколько ударных беспилотников. "Экипаж Су-57 сможет удалённо управлять "Охотником", чтобы оба аппарата слаженно работали в едином сетевом контуре", - отметил источник.