Беспилотник "Охотник" можно будет применять в паре с истребителем Су-57

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" предназначен, в том числе, для прорыва противовоздушной обороны при работе в паре с истребителем пятого поколения Су-57, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Предполагается, что "Охотник" сможет работать в связке с истребителем Су-57. То есть одна из задач беспилотника - прорвать противовоздушную оборону, а затем уже в периметр входит пилотируемый самолет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в перспективе в комплексе с истребителем будут работать несколько ударных беспилотников. "Экипаж Су-57 сможет удаленно управлять "Охотником", чтобы оба аппарата слаженно работали в едином сетевом контуре", - отметил источник.

В январе в интернете появились первые фотографии нового российского беспилотника, их разместил анонимный пользователь одного из форумов. На фото изображен летательный аппарат, построенный по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) с трехстоечным шасси. Предполагается, что это перспективный ударный беспилотник "Сухого", разработанный в рамках опытно-конструкторской работы "Охотник".

Ранее в соцсетях появились фотографии одного из первых опытных образцов Су-57, на киле которого изображен силуэт предположительно беспилотника "Охотник". В настоящее время Су-57 в новой окраске активно выполняет полеты в Жуковском.

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник", построенный на Новосибирском авиазаводе компании "Сухой" (входит в ОАК) готовят к первому вылету, запланированному на 2019 год. 19 декабря прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что первый полет "Охотника" запланирован на весну.

"В следующем году "Охотник" выйдет на испытания. Работа по этому проекту приоритетная, она идет на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полёт этого беспилотника. Это серьёзная задача для нас", - сказал Криворучко в интервью телеканалу "Звезда".

28 июня 2018 года осведомленный источник сообщил "Интерфаксу" о первой выкатке нового беспилотника. К концу года аппарат вышел на завершающий этап наземных испытаний.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.