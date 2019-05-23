Поиск

"Ъ" рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В России планируется создать профильную организацию для развития квантовых технологий, что к 2024 году позволит сократить отставание страны в этой области, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

Согласно презентации, подготовленной Российским квантовым центром (РКЦ) и НИТУ МИСиС, учредителями новой организации могут стать АНО "Цифровая экономика", Российская венчурная компания, "Ростех", "Росатом", "Ростелеком", Газпромбанк, Сбербанк и "Сколково". Среди возможных исполнителей и заказчиков проектов указаны "Яндекс", Mail.ru Group, сотовые операторы, "Инфотекс", "КриптоПро" и другие компании.

В РКЦ отмечают, что сейчас объем инвестиций в квантовые технологии в России меньше, чем у мировых лидеров. До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров. В презентации говорится, что источники финансирования будут обсуждаться на последующих этапах проработки "дорожной карты".

Вице-президент по науке и образованию "Сколково" Николай Суетин уточнил в беседе с "Ъ", что "дорожная карта" предполагает три направления использования квантовых технологий. Это квантовые вычисления (компьютеры, развитие искусственного интеллекта), квантовые коммуникации (безопасность) и квантовые сенсоры (навигация, медицина). В России на данный момент развиваются только последние два направления.

В "Ростелекоме" заявили, что компания будет заниматься квантовыми коммуникациями и уже начал "масштабную серию тестирования решений российских вендоров, обеспечивающих квантовое шифрование". Оно необходимо при передаче критически важных данных и требуется спецслужбам, силовым ведомствам, банкам. В компании отметили, что для старта коммерческого использования необходима сертификация оборудования и технологий.

В "Инфотексе" подтвердили, что готовы участвовать в разработке и пилотном внедрении систем квантового распределения ключей и средств криптографической защиты информации на их основе. В других компаниях и АНО ЦЭ комментарии изданию не предоставили.

Российский квантовый центр НИТУ МИСиС

Новости

Треть россиян полностью оборвала бы общение со знакомым, узнав, что он гей

Треть россиян полностью оборвала бы общение со знакомым, узнав, что он гей

Захарова прокомментировала новые закупки США венесуэльской нефти

Что случилось этой ночью: четверг, 23 мая

"Яндекс" вернул должность управляющего директора

"Яндекс" вернул должность управляющего директора

Что произошло за день: среда, 22 мая

"Репортеры без границ" назвали ситуацию с "Коммерсантом" ударом по российской журналистике

Главу штаба Навального арестовали на 20 суток

Главу штаба Навального арестовали на 20 суток

Защита убивших своего отца сестер Хачатурян будет добиваться их перевода в потерпевшие

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере после опроса

Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере после опроса
Дело сенатора Арашукова

Арашуков предупредил бывших коллег - сенаторов, что их может постигнуть его судьба

Арашуков предупредил бывших коллег - сенаторов, что их может постигнуть его судьба
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');