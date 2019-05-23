"Ъ" рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В России планируется создать профильную организацию для развития квантовых технологий, что к 2024 году позволит сократить отставание страны в этой области, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

Согласно презентации, подготовленной Российским квантовым центром (РКЦ) и НИТУ МИСиС, учредителями новой организации могут стать АНО "Цифровая экономика", Российская венчурная компания, "Ростех", "Росатом", "Ростелеком", Газпромбанк, Сбербанк и "Сколково". Среди возможных исполнителей и заказчиков проектов указаны "Яндекс", Mail.ru Group, сотовые операторы, "Инфотекс", "КриптоПро" и другие компании.

В РКЦ отмечают, что сейчас объем инвестиций в квантовые технологии в России меньше, чем у мировых лидеров. До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров. В презентации говорится, что источники финансирования будут обсуждаться на последующих этапах проработки "дорожной карты".

Вице-президент по науке и образованию "Сколково" Николай Суетин уточнил в беседе с "Ъ", что "дорожная карта" предполагает три направления использования квантовых технологий. Это квантовые вычисления (компьютеры, развитие искусственного интеллекта), квантовые коммуникации (безопасность) и квантовые сенсоры (навигация, медицина). В России на данный момент развиваются только последние два направления.

В "Ростелекоме" заявили, что компания будет заниматься квантовыми коммуникациями и уже начал "масштабную серию тестирования решений российских вендоров, обеспечивающих квантовое шифрование". Оно необходимо при передаче критически важных данных и требуется спецслужбам, силовым ведомствам, банкам. В компании отметили, что для старта коммерческого использования необходима сертификация оборудования и технологий.

В "Инфотексе" подтвердили, что готовы участвовать в разработке и пилотном внедрении систем квантового распределения ключей и средств криптографической защиты информации на их основе. В других компаниях и АНО ЦЭ комментарии изданию не предоставили.