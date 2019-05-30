Иностранные инвесторы выделили РФПИ $2 млрд на вложения в российский ИИ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы дали РФПИ $2 млрд на вложения в российские компании в сфере искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI), сообщает газета "Ведомости" в четверг.

Российский фонд прямых инвестиций привлек эти деньги от партнеров из крупных суверенных фондов и глобальных корпораций стран Ближнего Востока и Азии, сообщил представитель РФПИ изданию. В частности, в документе упомянуты соинвесторы из ОАЭ.

РФПИ сообщает, что рассмотрел 100 российских компаний в области AI, отобрал 20 и находится на разных стадиях переговоров с ними, пишут "Ведомости".

Фонд подготовил эти предложения к назначенному на 30 мая совещанию с президентом Владимиром Путиным, отмечается в статье. На совещании по обсуждению стратегии развития искусственного интеллекта в России основными докладчиками станут президент Сбербанка Герман Греф и вице-премьер РФ Максим Акимов.