В квартире экс-министра Абызова были найдены наркотики

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов в Басманном суде Фото: ТАСС, Гавриил Григоров

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В квартире бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве, было найдено наркотическое вещество, сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

"Нами было получено заключение химической экспертизы. В квартире, принадлежащей Абызову, было обнаружено наркотическое вещество", - сказал следователь.

Басманный суд в четверг рассматривает вопрос о продлении ареста Абызова на два месяца. Следствие считает, что Абызов по-прежнему может скрыться, оказать давление не свидетелей, уничтожить доказательства и иным образом помешать расследованию.

Как пояснил следователь, с момента ареста Абызова следствие назначило десять экспертиз - две комплексные экономические и финансово-бухгалтерские, а также восемь экономических, было проведено множество допросов, выемок и обысков.

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее на этой неделе Басманный суд до 25 июля оставил под стражей пятерых фигурантов дела экс-министра: бывшего директора АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Александра Пелипасова, директора по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галину Фрайденберг, президента Новосибирской региональной федерации самбо, бывшего члена совета директоров "Сибэко" Николая Степанова, а также заместителя генерального директора ООО "Ру-Ком" Максима Русакова и бывшего гендиректора АО "Региональные электрические сети" ("РЭС") Сергея Ильичева.

Абызова задержали и арестовали 26 марта. По версии следствия, в 2011 - 2014 годах он, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, похитил у новосибирских энергетических компаний 4 млрд рублей и вывел эти деньги за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и преследовала исключительно "цель преступного личного обогащения".

Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Сам Абызов заявил суду, что все его активы в 2012-2014 годах находились в доверительном управлении, поскольку он находился на госслужбе и никаких указаний по сделкам давать не мог.