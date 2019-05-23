Адвокат Абызова заявил, что его семья осталась без денег из-за ареста счетов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - После ареста денежных средств, которые бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов переводил своей жене и сыну, последние остались без средств к существованию, заявил адвокат экс-чиновника Сергей Дрозда.

"Следователь упомянул, что следствие успело наложить арест на денежные средства, которые были переведены в тот момент, когда Михаил Анатольевич находился под стражей. Да, действительно, 30 млн были переведены сыну, а вторые 30 млн - его гражданской жене, у которой малолетний ребенок. А сейчас эти люди остались без средства к существованию", - сказал Дрозда на заседании Басманного суда Москвы в четверг, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста Абызову.

"Это что, забава что ли такая национальная? Квест по-русски создать: человека посадить под стражу по необоснованному обвинению, лишить семью к существованию, а престарелую мать 33-го года рождения личной поддержки сына - и посмотреть, а как выйдет, выживут или не выживут. Я расцениваю это как попытку давления с целью сломать тех, в отношении кого такая мера пресечения избирается", - добавил адвокат.

Ранее на заседании в четверг следователь сообщил, что уже в период нахождения под стражей Абызов "совершал действия, направленные на вывод денежных средств, которые были похищены, путем их перевода на счета третьих лиц". По его словам, на указанные деньги наложен арест.

Следствие просит оставить Абызова под стражей до 25 июля. Защита настаивает на изменении экс-министру меры пресечения на домашний арест.

В апреле сообщалось, что суд арестовал у Абызова более 437 млн рублей, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, а также три квартиры, четыре комнаты и машиноместо в Москве.

Многомиллиардное мошенничество

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.

Ранее на этой неделе Басманный суд на два месяца ставил под стражей пятерых фигурантов дела экс-министра: бывшего директора АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Александра Пелипасова, директора по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галину Фрайденберг, президента Новосибирской региональной федерации самбо, бывшего члена совета директоров "Сибэко" Николая Степанова, а также заместителя генерального директора ООО "Ру-Ком" Максима Русакова и бывшего гендиректора АО "Региональные электрические сети" ("РЭС") Сергея Ильичева.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров "Сибэко" и "РЭС", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следователи утверждают, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Никто из обвиняемых по делу не признает вину.