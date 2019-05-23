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Прокуратура признала незаконным прекращение дела в отношении гендиректора "Ижавиа"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Приволжская транспортная прокуратура отменила постановление следствия о прекращении за отсутствием состава преступления уголовного дела о халатности в отношении гендиректора АО "Ижавиа" Александра Синельникова.

"Данное процессуальное решение Приволжской транспортной прокуратурой признано незаконным", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры.

Собеседник агентства отметил, что постановление следователя о прекращении уголовного дела отменено. Материалы направлены в Приволжское следственное управление на транспорте СКР для организации дополнительного следствия и устранения выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений, которые препятствуют принятию законного и обоснованного решения по делу.

Он также напомнил, что Приволжская транспортная прокуратура добивается в суде признания ничтожной сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа авиакомпании управляющей организации ООО "Поможем", учредителем, гендиректором и единственным работником которого является гендиректор "Ижавиа" Синельников. Надзорное ведомство считает нарушением, что сделка не согласована в ФАС России.

В пресс-службе отметили, что за непредставление ходатайства в ФАС прокуратура возбудила в отношении авиакомпании и ее гендиректора административные дела по части 1 статьи 19.8 КоАП РФ (Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля).

"В настоящее время прокуратура продолжает жестко контролировать ситуацию с соблюдением авиакомпанией прав пассажиров, а также соблюдение законности ею как субъектом естественных монополий", - подчеркнул собеседник агентства.

Дело против гендиректора "Ижавиа"

Ранее сообщалось, что СКР возбудил в отношении гендиректора "Ижавиа" уголовное дело о халатности после задержек рейсов авиакомпании в декабре прошлого года. Дело было возбуждено после проверки Приволжской транспортной прокуратурой соблюдения авиакомпанией требований федерального законодательства и прав авиапассажиров.

Власти Удмуртии в лице министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева (он же - председатель совета директоров "Ижавиа") уже в январе заявляли, что не усматривают халатности в действиях руководства авиакомпании, а задержки рейсов произошли из-за стечения обстоятельств. 15 мая глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что уголовное дело в отношении Синельникова прекращено.

В январе этого года сообщалось, что АО "Ижавиа" на пять лет было передано в управление ООО "Поможем", принадлежащему Синельникову, который сам до этого, с мая 2018 года, возглавлял "Ижавиа". Сделка оценивалась в сумму до 297 млн рублей. В материалах закупки говорилось, что управляющая компания должна за вознаграждение заниматься вопросами текущей деятельности, совершением сделок, распоряжением имуществом общества, утверждением договорных цен на продукцию и услуги, вести бухучет. Однако вопросы к законности сделки возникли у Приволжской транспортной прокуратуры, которая подала иск к АО "Ижавиа" и ООО "Поможем".

19 апреля из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" стало известно, что АО "Ижавиа" вновь возглавил Синельников. 25 апреля Удмуртское УФАС сообщило, что "Ижавиа" подала ходатайство предоставлении согласия на заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании ООО "Поможем".

АО "Ижавиа" находится в собственности Удмуртии, выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы по России. Авиакомпании также принадлежит аэропортовый комплекс.

Ижавиа Александр Синельников

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