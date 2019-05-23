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Российские трамваи оказались сделанными из ракет

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" использует металл от отработанных частей ракет при производстве трамваев, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"51% всего парка трамваев в нашей стране - это "Роскосмос". Когда я это узнал, я понял, что это интересная тема, потому что это позволяет использовать металл, который у нас использовался до этого. Скажем, отделяемые части ракет... Зачем их переплавлять в металл, отдавать их куда-то еще? Мы как раз направляем его туда, из этого металла делаем корпуса трамваев", - сказал Рогозин, выступая в четверг с лекцией в МГУ.

В состав "Роскосмоса" входит Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, филиал Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева), который занимается, в том числе и производством трамваев.

В марте этого года "Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.

"Дано поручение сделать первый опытный трамвай медицинского назначения. Это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi, с медицинскими элементами, которые позволят пассажирам, скажем, по дороге на работу, пройти минимальное медобслуживание", - сказал Рогозин. Он уточнил, что первый опытный образец трамвая совместно разработает филиал "Центра Хруничева" "Усть-Катавский трамвайный завод" и компания "Инвитро".

Дмитрий Рогозин Роскосмос

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