В Москве наладят собственное производство трамваев и беспилотного электротранспорта

На церемонии подписания соглашения Собянин сравнил московский трамвай с Золушкой

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил историю городского трамвая со сказкой о Золушке и подписал соглашение с "Трансмашхолдингом" о создании в столице центра по инновационным разработкам в сфере пассажирского электротранспорта.

"История трамваев напоминает историю Золушки. Когда их, по сути, похоронили и сказали, что это прошлый век, вдруг появились новые трамваи, которые стали хорошей перспективой развития для города Москвы", - сказал мэр.

По его словам, эти трамваи менее шумные, более комфортные. Также в за эти годы в городе была реконструирована большая часть трамвайных путей.

"Мы договорились с "Трансмашхолдингом" о создании собственного производства в Москве - инновационного центра по разработке электрического транспорта, в том числе, беспилотного", - объявил Собянин.

Соглашение он подписал с президентом "Трансмашхолдинга" Андреем Бокаревым. По условиям соглашения в Москве на базе на базе Краснопресненского трамвайного депо будет создан транспортный технопарк по производству и ремонту трамваев и по инновационным разработкам.

На церемонии Собянин отметил, что рабочий парк трамваев обновлен примерно на 70%.

"В рамках заключенных и будущих контрактов мы рассчитываем в течение ближайших трех-четырех лет обновить трамвайный парк на 100%. Но жизнь на этом не заканчивается. Москве и другим городам России и в дальнейшем будут требоваться современные трамваи. Кроме того, эту технику нужно ремонтировать и обслуживать", - сказал мэр.

В день трамваями в городе пользуется около 660 000 человек. В Москве 45 маршрутов, по которым ходит больше 600 трамваев. С 2010 года город закупил более 400 современных трамваев, 300 из которых относятся к новейшей серии "Витязь-Москва". Протяженность трамвайных путей в Москве составляет 418 км, из них 80% отделены от автомобильных дорог и находятся на обособленном полотне. С 2010 года в городе реконструировали более 220 км трамвайных путей (52%).