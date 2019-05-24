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Снегопад парализовал работу аэропорта Салехарда

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Салехарда в пятницу не принимает и не отправляет воздушные суда из-за снегопада и плохой видимости, сообщили агентству "Интерфакс" в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Аэропорт приостановил прием и отправку самолетов до 16:00 по местному времени (14:00 по Москве)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, задержаны все рейсы, назначенные на пятницу. В аэропорту недостаточная видимость. Ведется расчистка взлетно-посадочной полосы.

Администрация Салехарда сообщает, что в пятницу из-за сильного ветра введен режим повышенной готовности. На это время создан оперативный штаб, чтобы все службы были готовы и смогли реагировать при возникновении внештатных ситуаций.

Салехард

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