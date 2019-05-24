В школах Воркуты из-за майской метели отменили занятия

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Воркуте (Республика Коми) из-за сильной метели в пятницу отменены занятия у школьников с 1-го по 11-й классы, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

По данным синоптиков, утром температура воздуха составляла минус пять градусов, порывы ветра достигали 22 м/с. Видимость - 100 м, шел снег. Кроме того, с 7:30 в городе перекрыта кольцевая автодорога. В 9:00 началось заседание штаба ГО и ЧС.

Между тем, в Салехарде (ЯНАО) из-за снегопада на усиленный режим работы переведены экстренные службы. Выпала примерно месячная норма осадков, толщина снежного покрова составляет несколько сантиметров.

По данным синоптиков, в пятницу на Ямале ожидается ветер порывами до 19-24 метров в секунду, а в городе - дождь и мокрый снег.