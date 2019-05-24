Поиск

Воронежские власти пообещали компенсацию семье пациентки, раздавленной аппаратом лучевой терапии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Воронежской области в пятницу пообещал возместить ущерб в связи с гибелью пациентки онкодиспансера, которую раздавил аппарат лучевой терапии.

"Произошедшее - горе для семьи и беда для учреждения. Выражаю искренние соболезнования. (...) И безусловно вред, причиненный жизни, будет возмещен в соответствии действующим законодательством", - заявил руководитель департамента Александр Щукин.

"Мы примем все меры, чтобы исключить повторение подобного. Медицинским организациям области уже поручено провести анализ технического состояния оборудования", - приводятся слова Щукина в сообщении департамента.

Погибшая проходила плановую дистанционную лучевую терапию в Воронежском областном клиническом онкодиспансере на гамма-терапевтическом аппарате Teragam. 22 мая во время процедуры облучения заклинил подъемный механизм аппарата, в результате чего 51-летнюю пациентку раздавило насмерть. Было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Воронеж

Новости по теме

Новости

Адвокат Хотина заявил, что банкир не давал показаний на полковника ФСБ Черкалина

В Гидрометцентре не нашли угрозы точности прогнозов погоды от сетей 5G

Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером

Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером

Фигурант "дела ЮКОСа" Ивлев счел "незаконным бредом" вынесенный ему приговор

Фигурант "дела ЮКОСа" Ивлев счел "незаконным бредом" вынесенный ему приговор

Нового премьера Великобритании и главу консерваторов изберут до середины июля

Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график

За год работы в "Роскосмосе" Рогозин получил почти 30 млн рублей

За год работы в "Роскосмосе" Рогозин получил почти 30 млн рублей

Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Росстат объяснил ошибку в данных о добыче газа путаницей с единицами измерения

Росстат объяснил ошибку в данных о добыче газа путаницей с единицами измерения
Отравление Сергея Скрипаля

Племянница Скрипаля рассказала журналистам, что тот недоволен ее общением со СМИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');