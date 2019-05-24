Воронежские власти пообещали компенсацию семье пациентки, раздавленной аппаратом лучевой терапии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Воронежской области в пятницу пообещал возместить ущерб в связи с гибелью пациентки онкодиспансера, которую раздавил аппарат лучевой терапии.

"Произошедшее - горе для семьи и беда для учреждения. Выражаю искренние соболезнования. (...) И безусловно вред, причиненный жизни, будет возмещен в соответствии действующим законодательством", - заявил руководитель департамента Александр Щукин.

"Мы примем все меры, чтобы исключить повторение подобного. Медицинским организациям области уже поручено провести анализ технического состояния оборудования", - приводятся слова Щукина в сообщении департамента.

Погибшая проходила плановую дистанционную лучевую терапию в Воронежском областном клиническом онкодиспансере на гамма-терапевтическом аппарате Teragam. 22 мая во время процедуры облучения заклинил подъемный механизм аппарата, в результате чего 51-летнюю пациентку раздавило насмерть. Было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.