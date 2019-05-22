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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

По предварительной информации, у прибора заклинил подъемный механизм, что привело к смерти пациентки. Аппарат выпущен в Чехии в 2006 году.

В связи с трагедией технические эксперты Росздравнадзора по поручению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой выехали на передвижной лаборатории в Воронеж. Они проведут экспертизу оборудования на месте происшествия.

Воронеж

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