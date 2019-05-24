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Калининградские пограничники задержали группу "янтарных" дайверов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области задержало группу дайверов, которые вели незаконную добычу янтаря в Балтийском море, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

Были задержаны 16 человек, которые добывали янтарь-сырец, размывая морское дно при помощи специального оборудования. У них изъяли около 40 кг незаконно добытого янтаря, лодки, снаряжение и приспособления для добычи янтаря.

"Янтарное" дайверство получило активное развитие в начале 2018 года, поскольку с декабря 2017 года размер штрафа за самовольную добычу янтаря на суше увеличился в 100 раз и может достигать полумиллиона рублей. Ранее считалось, что добыча янтаря в море, как и ловля его сачками во время шторма, не наказуема.

В Калининградской области незаконная добыча янтаря велась в основном на суше в районе прибрежных поселков, где янтароносный слой голубой глины находится вблизи поверхности земли. Сегодня янтарь добывается дайверами и на морском дне Балтики. Эксперты заявляют, что в год незаконная добыча в регионе составляла до 60 тонн янтаря.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат", который по итогам 2018 года добыл 500 тонн янтаря-сырца.

Калининградская область

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