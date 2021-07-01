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В Калининграде суд вынес приговор за кражу янтаря под видом обыска

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Калининграде Центральный районный суд приговорил к реальным срокам четверых бывших полицейских за кражу из магазина янтаря под видом обыска, сообщили в областном управлении СК.

По версии следствия, летом 2017 года они узнали, что в одном из ювелирных магазинов хранится янтарь и изделия из янтаря и вступили в сговор, чтобы его украсть.

Как установили суд и следствие, 19 июля 2017 года они решили провести там обыск по ранее возбужденному уголовному делу. Вместе с сотрудниками Росгвардии, которые не знали, что обыск ненастоящий, они обыскали все помещения магазина и изъяли наиболее ценные и легкореализуемые изделия и камни. Похищенное принадлежало владельцу магазина и гражданке Литвы, которая договорилась с хозяином о хранении своего янтаря. Следствие оценило стоимость похищенного в 14 млн рублей.

При этом полицейские оборвали проводку системы охранной сигнализации и привели в негодность систему видеонаблюдения в магазине. Гендиректору фирмы и его адвокату запретили наблюдать за обыском, а двум покупателям, которые находились в салоне перед началом рейда, запретили выходить. Этих покупателей подвергли личному обыску.

Похищенный янтарь полицейские поместили в сумку из-под специального снаряжения собровцев Росгвардии и велели им вынести ее из магазина, "введя их в заблуждение относительно законности совершаемых действий", говорится в пресс-релизе.⠀

Чтобы скрыть кражу, полицейские изъяли весь находящийся в магазине янтарь и изделия из него на общую сумму свыше 22,7 млн рублей, фактически парализовав работу компании. Магазин после этого закрылся насовсем.

По делу проходят бывший замначальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования, добычи янтаря, агропромышленного комплекса и лесного хозяйства управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области Сергей Бешенцев и трое его подчиненных - Роман Трифонов, Иван Баклицкий и Роман Шароян.⠀

Во время следствия они вины не признавали, но в конце суда во всем признались.

Суд признал Бешенцева, Баклицкого и Шарояна виновными в особо крупной краже по предварительному сговору и превышении должностных полномочий, а Трифонова - только в краже. Бешенцев и Шароян получили по три с половиной года колонии общего режима, Трифонов - три года, Баклицкий - два года и два месяца. Приговор в законную силу не вступил.

Калининград СКР МВД

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