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Автомобиль выехал на автобусную остановку в Нижнем Новгороде

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль в субботу утром сбил людей на остановке общественного транспорта в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, есть погибший и пострадавшие.

Региональное ГУ МВД сообщает, что ДТП произошло около 08:20 мск на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы. Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта.

"По предварительным данным, в результате ДТП женщина 1952 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, еще пятеро граждан обратились в медицинское учреждение за помощью", - говорится в сообщении.

В региональном УГИБДД уточнили, что, по предварительным данным, детей среди пострадавших нет.

Нижний Новгород

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