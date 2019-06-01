Ребенок погиб в результате ДТП в Нижегородской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль перевернулся в городе Навашино Нижегородской области в субботу вечером, есть жертва и пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла около 18:30 по московскому времени на ул. Советская. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате машина опрокинулась.

По данным пресс-службы, в ДТП погиб ребенок 2018 г.р. Еще шесть человек, в том числе три ребенка, доставлены в больницу.