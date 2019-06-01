Поиск

Ребенок погиб в результате ДТП в Нижегородской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль перевернулся в городе Навашино Нижегородской области в субботу вечером, есть жертва и пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла около 18:30 по московскому времени на ул. Советская. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате машина опрокинулась.

По данным пресс-службы, в ДТП погиб ребенок 2018 г.р. Еще шесть человек, в том числе три ребенка, доставлены в больницу.

Нижегородская область

Новости

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек

Колонию в Орловской области проверят после видео с банкетом для заключенных

Что произошло за день: суббота, 1 июня

Экс-глава Раменского района Подмосковья арестован по делу об убийстве

Гендиректор "Кристалла" незадолго до взрывов был отстранен от работы

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Почти 80 человек обратились за помощью после взрывов на заводе Дзержинска

В Дзержинске потушили пожар на оборонном заводе

Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Площадь пожара на территории завода после взрывов в Дзержинске достигала 800 кв.м

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');