Прокуратура проверит инцидент с рейсом, где трос повредил фюзеляж самолета

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура начала проверку в связи с происшествием, которое едва не привело к аварии самолета, вылетевшего из Москвы в Ижевск, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с инцидентом с тросом заземления на воздушном судне, летевшем рейсом Москва - Ижевск", - сказала Короткова.

По ее словам, в минувшую пятницу "при подготовке к вылету самолета из Москвы в Ижевск работники наземных служб не отцепили трос заземления".

"При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал", - отметила Короткова.

СМИ сообщали, что речь идет о вылетевшем из аэропорта "Шереметьево" в Ижевск самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот"