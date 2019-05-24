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Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доследственная проверка началась в связи с инцидентом с тросом заземления, повредившим самолет, прибывший в пятницу из Москвы в Ижевск.

"По предварительным данным, сегодня при подготовке к вылету воздушного судна, следовавшего рейсом Москва - Ижевск, работниками наземных служб не был отцеплен трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна", - сообщило в пятницу московское управление СК на транспорте.

Посадка самолета в Ижевске прошла штатно, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее СМИ сообщили, что речь идет о вылетевшем из аэропорта "Шереметьево" в Ижевск самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот".

SSJ 100 Ижевск

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