Вылетевший в Таджикистан самолет "ЮТэйр" вынужденно вернется в Сургут

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Boeing авиакомпании "ЮТэйр" более часа кружит над аэропортом Сургута, чтобы выработать топливо и совершить досрочную посадку, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе аэропорта.

В свою очередь местный телеграм-канал "Сейчас | Нижневартовск" отмечает, что о каких-либо чрезвычайных ситуациях через код ответчика борт не сообщал.

По данным канала, UT153, вылетевший из Сургута в Худжанд (Таджикистан) занял небольшую высоту сразу после взлета. "Это может говорить о разгерметизации", - отмечается в сообщении.

На борту Boeing, готовящегося к вынужденной посадке в Сургуте, находятся 130 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в службах организации воздушного движения.

"Командир доложил о срабатывании сигнализации об отказе стабилизатора пикирования. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета Сургут", - сказал он.