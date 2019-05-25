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Boeing с неполадками на борту благополучно приземлился в Сургуте

Boeing с неполадками на борту благополучно приземлился в Сургуте
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing авиакомпании "ЮТэйр", у которого после вылета из Сургута в Худжанд (Таджикистан) возникли проблемы с механизацией, благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"Самолет выработал топливо и благополучно приземлился в Сургуте, никто не пострадал", - сказал источник.

На борту находилось 130 человек, 46 из них - дети. После вылета самолета возникли проблемы со стабилизатором пикирования.

В справочной службе сургутского аэропорта уточнили, что пассажиров сегодня отправят по месту назначения другим бортом.

Ранее местный телеграм-канал "Сейчас | Нижневартовск" сообщал, что UT153, вылетевший из Сургута, занял небольшую высоту сразу после взлета. "Это может говорить о разгерметизации", - отмечается в сообщении.

Источник в службах организации воздушного движения сообщил "Интерфаксу", что командир доложил о срабатывании сигнализации об отказе стабилизатора пикирования. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета Сургут.

Сургут ЮТэйр Utair

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