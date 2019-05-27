"Росморпорт" решил разорвать договор аренды причалов с Находкинским портом

Подконтрольная акционерам Evraz компания может лишиться статуса оператора морских терминалов порта

На территории Находкинского морского торгового порта Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" (структура Росморречфлота) хочет разорвать договор, по которому у него арендует причалы АО "Находкинский морской торговый порт" за несоблюдение экологических требований по выбросам угольной пыли, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с документом.

ФГУП "Росморпорт" 24 мая подало в Арбитражный суд Приморского края иск к Находкинскому порту, подконтрольному через Lanebrook Limited акционерам Evraz Александру Абрамову, Роману Абрамовичу, Александру Фролову и Евгению Швидлеру. Иск зарегистрирован в картотеке суда, заявление не опубликовано.

В Invest AG Александра Абрамова, Millhouse Романа Абрамовича и "Росморпорте" ситуацию не комментируют.

В июне 2017 года проблема угольной пыли, на которую жаловались жители дальневосточных городов, вышла на уровень президента. После этого прошли инспекции и проверки, и в Госдуме предложили законопроект о запрете на открытую перевалку угля, который на данный момент не принят.

Еще в марте 2018 года первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко призывал "Росморпорт" использовать все средства вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы.

Адвокат Forward Legal Александр Филатов пояснил "Ъ", что сейчас несоблюдение требований экологической безопасности грозит операторам морских терминалов штрафами и возможной приостановкой работы на срок до 90 суток. Сейчас у государства есть возможность расторгать договоры аренды, если оператор использует имущество не по целевому назначению. Однако сейчас законодательство не предусматривает таких мер в случае нарушения экологических правил.

По словам Филатова, по поручению президента уже разработаны поправки, в частности, закрепляющие в КоАП экологические нарушения операторов портов как отдельный вид правонарушения и предусматривающие досрочное расторжение договора аренды в случае таких действий. Филатов допустил, что законопроекты будут приняты и вступят в силу к 2020 году.

Если договор аренды с Находкинским МТП будет расторгнут, это лишит компанию статуса оператора морских терминалов порта и сделает невозможным оказание транспортных услуги в порту, отметил он.

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией в находкинском узле, выразил недоумение в связи с действиями "Росморпорта" и отметил, что заключенное с ним соглашение по экологии "полностью выполняется и перевыполняется". "Остановка портов Находки приведет к катастрофическим социальным и экономическим последствиям. Там заняты десятки тысяч людей, налоговые отчисления - миллиарды рублей, экспорт продукции - десятки миллиардов рублей. И это не считая последствий для угледобывающих регионов", сказал он.

Другой собеседник газеты подчеркнул, что стивидоры вкладывают в экологические программы миллиарды рублей, и действия "Росморпорта" грозят дестабилизацией ситуации и потерей значительных доходов, в том числе и для самого ФГУП.