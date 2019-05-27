"Росморпорт" подтвердил планы расторгнуть договор аренды причалов Находкинского порта

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" (структура Росморречфлота) подтвердило намерение расторгнуть договор аренды причалов с АО "Находкинский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, принадлежит Роману Абрамовичу и партнерам) за несоблюдение экологических требований по выбросам угольной пыли.

"В связи с осуществлением АО "Находкинский морской торговый порт" хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, и не принятием эффективных мер к снижению вредного воздействия на атмосферный воздух и водную среду, Дальневосточным бассейновым филиалом ФГУП "Росморпорт" в Арбитражный суд Приморского края 24 мая 2019 года было направлено исковое заявление о досрочном расторжении договора в связи с неисполнением обязанностей по соблюдению природоохранного законодательства РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГУП.

Исковое заявление о расторжении договора аренды не содержит требований о возмещении какого-либо ущерба, отмечают в компании.

В Росморпорте отмечают, что Находкинский морской торговый порт ранее не исполнил требования двух предписаний Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Согласно этим требованиям, стивидорной компании предписывалось оборудовать территорию сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами. Кроме того, в связи с выявлением нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства стивидору было выдано предписание Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, говорится в сообщении Росморпорта.

"Также в отношении Находкинского морского порта имеется вступившее в законную силу судебное решение Находкинского городского суда по иску Находкинского транспортного прокурора о возложении обязанности на общество при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности с углем проводить мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов", - добавляют во ФГУП.

"Росморпорт" хочет разорвать договор, по которому у него арендует причалы АО "Находкинский морской торговый порт", за несоблюдение экологических требований по выбросам угольной пыли, сообщила ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Занесенные пылью

По данным источника "Коммерсанта", знакомого с ситуацией в находкинском узле, предложения расторгнуть договоры на причалы поступили во все местные порты. Позиция "Росморпорта" вызывает у источника газеты недоумение, поскольку неясно, чего регулятор хочет добиться в ситуации, когда "соглашение по экологии, подписанное в том числе "Росморпортом", полностью выполняется и перевыполняется, а количество жалоб жителей кратно сократилось"

"Остановка портов Находки приведет к катастрофическим социальным и экономическим последствиям, - считает источник.- Там заняты десятки тысяч людей, налоговые отчисления - миллиарды рублей, экспорт продукции - десятки миллиардов рублей. И это не считая последствий для угледобывающих регионов". Другой собеседник газеты подчеркивает, что стивидоры вкладывают в экологические программы миллиарды рублей, а подобные действия "Росморпорта" чреваты дестабилизацией ситуации и потерей значительных доходов, в том числе доходов самого ФГУП.

Эпопея с угольной пылью в дальневосточных портах, на которую жаловались жители региона, в июне 2017 года вышла на уровень президента РФ, когда в ходе прямой линии на эту проблему ему пожаловался школьник из Находки. Последовал ряд инспекций и проверок, затем депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете открытой перевалки угля (до сих пор не принят). В марте 2018 года первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко призывал "Росморпорт" использовать все средства, вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы. В феврале врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко (ранее возглавлял Росморречфлот) обещал приостановить на 90 дней работу Находкинского порта при невыполнении обязательств по снижению выбросов пыли.

Находкинский морской торговый порт расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. Компания имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота. Возможности предприятия позволяют выгружать до 580 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м. Преобладающую долю в общем грузообороте составляют уголь и металлопрокат. В 2018 году стивидор увеличил перевалку грузов на 1,9% по сравнению с 2017 годом - до 10,223 млн тонн. В том числе, перевалка угля в порту выросла на 24,7% - до 8,168 млн тонн.