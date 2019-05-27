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Суд отправил в колонию петербуржца, стрелявшего в человека и извинившегося перед ним

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге приговорил к 6,5 года колонии мужчину, который стрелял в человека, а потом отвез его в больницу и извинился перед ним, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Сергея Гречневкина признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении оружия.

В сентябре 2018 года между обвиняемым и потерпевшим - местным предпринимателем Сергеем Югаем - вспыхнула ссора в ресторане. На парковке перед заведением Гречневкин дважды выстрелил в Югая, попав ему в живот.

После этого стрелявший самостоятельно отвез пострадавшего в больницу, а по пути в машине извинился перед ним.

Раненому оказали необходимую помощь.

В суде Югай заявил, что не имеет претензий к Гречневкину и попросил не наказывать его строго.

Между тем, некоторые издания косвенно связывали данный инцидент с покушением на предпринимателя Бадри Шенгелию, застреленного в Ленинградской области 17 сентября 2018 года, отмечая тот факт, что в обоих случаях стрелявшие якобы двигались на белом "Мерседесе".

Петербург

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