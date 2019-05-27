СК возбудил дело после падения пианино на девочку в детском саду

Ребенок получил ушиб грудной клетки и сердца

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Комстромской области возбуждено уголовное дело по факту падения пианино на ребенка в детском саду "Рассвет" в поселке Красное-на-Волге. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Дело возбудили по статье об указании услуг детям до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным может грозить штраф или лишение свободы на срок до шести лет.

23 мая утром в помещении для средней группы пианино упало на четырехлетнюю девочку. Это произошло, когда рядом не было воспитателей и большинства детей из группы. Пострадавшая получила ушиб грудной клетки и сердца, ей потребовалась госпитализация.

Следователи установили, что массивный инструмент стоял в неустойчивом положении. Обстоятельства случившего выясняются.

Заведующей садиком и областному департаменту образования и науки направлены представления с требованием устранить нарушения, которые могут спровоцировать подобные инциденты.