Поиск

В костромском детсаду на ребенка упало пианино

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку после падения на девочку пианино в детском саду в поселке Красное-на-Волге Костромской области, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в четверг. Четырехлетняя девочка после падения на нее музыкального инструмента доставлена в больницу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона, по поручению заместителя губернатора Ольги Ереминой после инцидента была создана комиссия, которая выехала в поселок Красное-на-Волге.

Костромская область

Новости

Патриарх лишил сана игумена Троице-Сергиевой лавры, ударившего монаха ножом

Дело Михаила Абызова

Адвокат Абызова заявил, что его семья осталась без денег из-за ареста счетов

В красноярском парламенте призвали к запрету Minecraft из-за гиперактивности детей

В Госдуме РФ ответили на призывы НАТО покинуть Крым

В Госдуме РФ ответили на призывы НАТО покинуть Крым

Треть всех выплат по ОСАГО в России в 2018 году досталась мошенникам

Треть всех выплат по ОСАГО в России в 2018 году досталась мошенникам
Дело Михаила Абызова

В квартире экс-министра Абызова были найдены наркотики

В квартире экс-министра Абызова были найдены наркотики

В Петрозаводске запретили воздушные шары на выпускных ради сохранения экологии

Сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников по версии Forbes

Сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников по версии Forbes

В Троице-Сергиевой лавре пьяный монах напал с ножом на собрата

Минпросвещения проверит пермскую школу, где мальчикам снизили проходной балл

Минпросвещения проверит пермскую школу, где мальчикам снизили проходной балл
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');