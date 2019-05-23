В костромском детсаду на ребенка упало пианино

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку после падения на девочку пианино в детском саду в поселке Красное-на-Волге Костромской области, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в четверг. Четырехлетняя девочка после падения на нее музыкального инструмента доставлена в больницу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона, по поручению заместителя губернатора Ольги Ереминой после инцидента была создана комиссия, которая выехала в поселок Красное-на-Волге.