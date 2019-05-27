Суд принял иск бывшего полицейского к соцсети "ВКонтакте"

Это третий иск о законности передачи данных пользователей соцсети правоохранительным органам

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бывший полицейский и общественный активист Владимир Воронцов подал иск к соцсети "ВКонтакте" и УМВД Белгородской области. Его заявление принял Смольнинский суд Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Воронцов попросил взыскать с ответчиков всего 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за "распространение, сбор и использованию персональных данных, а также сведений, составляющих тайну связи".

О намерении активиста судиться с соцсетью в феврале 2019 года сообщал в своем телеграм-канале глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, "ВКонтакте" передала полицейским, которые судятся с Воронцовым из-за публикации их фотографий в интернете, его персональные данные, в том числе логин, IP-адреса, сессии общения с пользователями. Также соцсеть передавала персональные данные Воронцова управлению МВД Белгородской области. По данным Чикова, Воронцов является автором одной из групп во "ВКонтакте".

Ранее Смольнинский суд отказался удовлетворить еще два таких иска. 23 апреля он отказал четырем сторонникам политика Алексея Навального из Татарстана, которые утверждали, что соцсеть передала их данные центру по борьбе с экстремизмом МВД по немотивированному запросу. 14 марта суд отклонил аналогичный иск координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. В пресс-службе "ВКонтакте" ранее сообщали, что во всех этих случаях действовали в соответствии с требованиями закона.